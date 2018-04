Die Initiatoren der Klage fühlen sich kurz und knapp zusammengefasst in ihrer Sicherheit angesichts des „Schrottmeilers“ Tihange 2 bedroht.

Jos Gullikers von „Stop Tihange“ zweifelt an der Absicht der belgischen Bundesregierung, 2025 wirklich aus der Atomkraft auszusteigen: „Vor kurzem wurde im Energiepakt noch beschlossen, 2025 die Kernkraftwerke zu schließen, doch das ist uns zu spät. Die Reaktoren mit den Rissen sind so unsicher, dass sie unserer Ansicht nach viel schneller abgeschaltet werden müssen.“

Zudem, so Gullikers, seien in den Plänen zum belgischen Atom-Aus so viele „Voraussetzungen und Aber“ eingebaut, dass eine Verlängerung der Laufzeit von Tihange noch immer zu den Möglichkeiten gehöre.

„Stop Tihange“ will am 21. April um 14 Uhr bei der Polizei von Tongeren in der Provinz Limburg vorstellig werden, um die Klage gegen den belgischen Staat einzureichen.

Unterstützt wird die Klage auch vom „Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie“, von mehreren weiteren niederländischen Anti-Atomkraftgruppierungen, von den belgischen Anti-AKW-Initiativen „Fin du nucléaire“ und „Réveil anti nucléaire“ und von „Stop Tihange Deutschland“.