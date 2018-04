A.Kockartz Das Carsharing-Unternehmen Poppy aus Antwerpen, dass durch seine knallroten Autos (Foto) bekannt ist, kündigt Maßnahmen gegen Missbrauch seiner Dienstleistung an. Grund dafür ist ein schwerer Unfall mit Fahrerflucht mit einem Poppy-Auto am Samstagabend in der Antwerpener Innenstadt.