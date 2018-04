All diese Daten aus dem ViaPass- und dem APNR-System würden eine ganze Menge an Möglichkeiten bieten, kriminellen Machenschaften entgegenzuwirken. Die Sozialinspektion könne damit z.B. feststellen, wie lange sich ein ausländischer LKW-Fahrer in unserem Land aufhält, so De Backer bei VTM. So könne leichter festgestellt werden, ob mit Tachoscheiben geschummelt würde, ob die Fahrt- und Ruhezeiten respektiert würden oder ob ausländische Fahrer von ihren Auftraggebern detachiert werden, um illegale Cabotage-Fahrten innerhalb Belgiens durchzuführen.

Probleme mit dem Schutz des Privatlebens oder mit dem Datenschutz sieht De Backer nicht. In seinen Augen hebt die Möglichkeit, soziale Ausbeutung von Truckern, Dumpinglöhne und unehrlichen Wettbewerb aufzudecken, das Privacy-Gesetz nicht auf.