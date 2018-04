Die NMBS/SNCB setzt am Samstag und am Sonntag pro Tag 13 Sonderzüge in Richtung Küste und wieder zurück ein. Auf der Strecke zwischen Lüttich und Ostende fahren pro Richtung drei zusätzliche Züge. Zwischen Lüttich und Blankenberge werden sogar vier Extrazüge eingesetzt.

In Hasselt fährt ein Zug zusätzlich zur Küste und von Brügge aus werden drei zusätzliche Züge eingesetzt. Auf der Verbindung Antwerpen-Ostende werden die bestehenden Züge um einige Waggons verlängert. Am Abend fahren mehr oder weniger die gleichen Züge wieder ins Inland zurück, so die NMBS. Die entsprechenden Fahrpläne sind am Samstag und am Sonntag die gleichen.