Die Partei hat mehrere umstrittene Vorstellungen, doch am meisten umstritten ist der jüngste Vorschlag, Frauen und Männer in öffentlichen Verkehrsmitteln getrennt zu befördern.

In akademischen Kreisen ist dann auch zu hören, dass die Vorschläge der Partei "Islam" gegen die Verfassung und gegen die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) verstießen. Der Verfassungsrechtler Jan Velaers von der Universität Antwerpen verweist auf ein Urteil aus dem Jahr 2001 des Europäischen Gerichtshofs. Damals bestätigte der Hof das Verbot der Partei Refah in der Türkei. Das türkische Verfassungsgericht hatte befunden, dass Refah gegen die Trennung von Religion und Staat verstoße.

In Belgien haben wir eigentlich kein System, um politische Parteien zu verbieten, weil Parteien hierzulande keine Rechtspersönlichkeit haben", so Velaers. "Denken Sie nur an die ganz Sache mit dem Vlaams Blok. Die Justiz hat drei Vereine ohne Gewerbszweck in Zusammenhang mit der Partei wegen Rassismus verurteilt." Der Verfassungsrechtler relativiert auch den Aufruhr um die Partei "Islam": "Verbieten macht nur Sinn, wenn solch eine Partei droht, an die Macht zu kommen und eine echte Gefahr für die Rechtsordnung ist."

Derzeit hat "Islam" zwei gewählte Lokalvertreter: Einen im Brüsseler Stadtteil Anderlecht und einen im Brüsseler Stadtteil Molenbeek. In Flandern scheint die Partei nicht wirklich Fuß zu fassen, doch in Wallonien und in Brüssel will sie in mehreren Gemeinden bei den Kommunalwahlen antreten.

Auch andere Politiker haben am Freitag auf den Vorschlag der Islam-Partei, vor allem über Twitter, reagiert.

So ließ die liberale Politikerin Gwendolyn Rutten über Twitter wissen: "Jeder, der unsere Freiheit angreift, wird auf unseren Widerstand stoßen. Jeden Tag aufs Neue. Und wir sind mit sehr vielen. Frauen und Männer arbeiten, feiern, schwimmen und leben hier zusammen. Und das wird so bleiben. Das hat nichts mit Politik zu tun, sondern mit normalem 'Verhalten'."