Auch der katalanische Separatistenchef Carles Puigdemont kann inzwischen die Entscheidung über das Auslieferungsgesuch von Spanien in Freiheit abwarten. Das hat das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht (OLG) in Deutschland am gesterigen Donnerstag entschieden. Es setzte den Vollzug des Auslieferungshaftbefehls unter Auflagen aus.

Was die Auflagen betrifft, so sind unter anderen eine Sicherheitsleistung in Höhe von 75.000 Euro zu zahlen. Ferner darf Puigdemont die Bundesrepublik Deutschland nicht verlassen und er muss dies, sollte er den Aufenthaltsort wechseln, melden. Puigdemont muss zudem einmal in der Woche bei der Polizei in Neumünster vorstellig werden.