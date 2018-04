Am 25. Mai treten in Europa neue, strengere Datenschutzregeln in Kraft. Zuckerberg zufolge sei das positiv. "Die Mehrzahl unserer Privacy-Einstellungen sind schon seit Jahren hierfür eingerichtet", so Zuckerberg. Allerdings seien diese Einstellungen schwer zu finden. "Wir müssen das den Nutzern besser erklären." Weiter betonte der Facebook-Chef, dass es keine separaten europäischen Einstellungen geben werde. Gute Einstellungen müssten weltweit für die Nutzer zur Verfügung stehen.

Laut Facebook gebe es immer noch viele Mißverständnisse über das, was Facebook mit den Daten der Nutzer mache. "Sie als Nutzer haben Kontrolle über das, was Sie ins Netz stellen und teilen", so Zuckerberg. Nur ein begrenzter Teil der Daten, die FB speichere, erfolge durch das Verfolgen des Surfverhaltens der Nutzer mit "Tracker". "Wir verkaufen Ihre Informationen niemals weiter. Das müssen wir deutlicher machen", sagte er. "Wir nutzen die Daten, um den Service des Netzwerks zu verbessern."