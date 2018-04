„Im Brüsseler Fünfeck (eine Bezeichnung für das weitere Stadtzentrum von Brüssel (A.d.R.)) ist fast jede dritte Wohnung Eigentum der öffentlichen Hand. Ein Teil davon gehören dem öffentlichen Sozialhilfezentrum oder sind Sozialwohnungen. Das ist eine ungesunde Situation. Sozialwohnungen ziehen Armut an. 1980 waren die durchschnittlichen Brüsseler noch die reichsten Belgier. Heute sind sie die Ärmsten.“

Die liberale Gemeinschaftsliste in Brüssel will in ihrem Wahlkampf einen Baustopp für neue Sozialwohnungen fordern. Das dabei freigemachte Geld soll dort investiert werden, wo in Brüssel schon jetzt Armut vorherrscht. Ein solcher Baustopp würde die belgische Hauptstadt auch wieder für den Mittelstand attraktiver machen, so das Wahlkampfprogramm der Brüsseler Liberalen. Derzeit würden lediglich „extrem Reiche oder extrem Arme“ nach Brüssel ziehen, so Els Ampe gegenüber De Standaard. Darunter würde auch der freie Wohnungsmarkt in der Stadt leiden.