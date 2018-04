A.Kockartz Am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr verließ ein Zug in Richtung Kortrijk den Bahnhof von Ostende (Foto). Doch einige Waggons, die am Ende des Zuges eingereiht waren, blieben dort einfach stehen. Die Fahrgäste in diesen Waggons warteten vergeblich auf die Abfahrt ihres Zuges…