A.Kockartz Seit fast zwei Monaten werden entlang einiger Autobahnen in Belgien insgesamt fünf LKW-Park- und Rastplätze ständig von privaten Sicherheitsfirmen bewacht. An insgesamt 21 solcher Rastplätze führten private Wachleute regelmäßig weitere Kontrollen durch. Die belgische Bundesregierung hat in Absprache mit den Regionen beschlossen, diesen Auftrag bis auf weiteres zu verlängern, um so gegen Transmigranten und Menschenschmuggler vorzugehen.