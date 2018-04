Alleine im März handelte es sich dabei um etwa 800 sogenannte Transmigranten, die auf den Ladeflächen von Lastwagen auf Englandfähren gelangen wollten. Dies alles verlangt der Polizei in Westflandern derzeit alles ab. Nicht nur die Einsätze der Polizisten vor Ort sind kräftezehrend, sondern auch die Abarbeitung des Verwaltungsaufwandes, die dies mit sich bringt.

800 aufgegriffene illegale Einwanderer bedeuten die gleiche Anzahl an zu bearbeitenden Akten - Fingerabdrücke, Personenbeschreibung, Identitätsfotos, Vergleiche mit internationalen Migrantenlisten usw., sagt Westflanderns Staatsanwalt Frank Demeester dazu gegenüber VRT NWS: „Danach werden alle Feststellungen in einem Protokoll zusammengefasst und in eine Anzeige gegossen. Das alles nimmt viel Zeit in Anspruch.“ Danach beschließen die Einwanderungsbehörden in Brüssel über das weitere Schicksal der Migranten.