Die genauen Umstände des tragischen Unglücks sind noch unklar. Erste Ermittlungen schlossen Fremdeinwirkung aber bereits aus. Vermutlich handelte es sich um einen Unfall.

Das Drama ereignete sich in der Vooruitgangstraat in der Nähe des Brüsseler Nordbahnhofs. Das Kleinkind verstarb auf dem Weg in die Notaufnahme.

Im Januar 2017 war schon ein Kind bei einem Sturz aus dem gleichen Gebäude umgekommen. Ein kleiner Junge fiel damals aus dem 14. Stock.