Nächstes Wochenende wird es 20° warm

Ostereiersuche im Regen war leider wieder mal angesagt, aber alles wird gut. Wenn stimmt, was uns die Meteorologen prophezeien, dann sitzen nächstes Wochenende Belgiens Café-Terrassen und Biergärten voll.

Ab Donnerstag wird es endlich heiter und für Freitag werden Sonne und Temperaturen bis zu 20° gemeldet. So soll es dann das ganze kommende Wochenende bleiben.

Ganz anders sieht es noch am langen Osterwochenende und bis Mittwoch aus. Bis dann bleibt es wechselhaft mit regelmäßigen Regenschauern. Am Mittwoch sind sogar Gewitter möglich. Langsam steigen aber die Temperaturen. Am Ostersonntag wird es nirgendwo wärmer als 7 bis 9 Grad. In Hochbelgien ist sogar Schneeregen möglich. Montag sind dann schon 14 ° drin.

Ab Donnerstag bessert sich die Lage erheblich, verspricht das Brüsseler Wetteramt KMI (Königliches Meteorologisches Institut). Ab dann zeigt sich die Sonne. Donnerstag bleibt es aber noch bei 11 bis 12 Grad recht kühl. Freitag wird es dann schon wohlige 18 bis 19 ° warm und ab Samstag wird es dann sogar sage und schreibe 20 ° und wärmer. Leider steigt ab danach das Niederschlagsrisiko wieder.