EU-Bürgerbeauftragte: Mehr Beschwerden

O'Reilly führt den Anstieg vor allem darauf zurück, dass ihre Institution bekannter wird. Nach ihrem Amtsantritt 2013 habe sie gezielt versucht, ihre Behörde mit rund 80 Mitarbeitern schlagkräftiger, relevanter und sichtbarer zu machen. „Objektiv war das erfolgreich“, sagte die frühere irische Journalistin, die vor dem EU-Amt zehn Jahre Ombudsfrau in Dublin war.

An die Bürgerbeauftragte kann sich jeder EU-Bürger mit Beschwerden über EU-Institutionen wenden. Zuständig ist sie für „Missstände in der Verwaltungstätigkeit“, also Machtmissbrauch, aber auch Diskriminierung, Regelverstöße, Ablehnung von Bescheiden oder die Verweigerung von Informationen.