Bayern: Flämischer Reisebus kracht in LKW

Bei dem Unfall sei der Fahrer des Reisebusses ums Leben gekommen, sagte ein Polizeisprecher. 19 Menschen seien verletzt worden, fünf davon schwer. Mindestens eine Person schwebe derzeit in Lebensgefahr. Mit dem Rettungshubschrauber wurden Verletzte in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn war in beiden Richtungen komplett gesperrt.

(Bitte lesen Sie unter der Karte weiter)