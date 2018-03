Einigung auf Energiepakt

Freitagsdemo der Schulen für bessere Luft in Städten

An einem Freitagmorgen vor zwei Wochen hatte eine Schule in Brüssel mit einer symbolischen Aktion begonnen: Sie schloß vorübergehend die Straße vor dem Gebäude, damit die Schüler für bessere Luft demonstrieren können. Die Schule wollte damit andeuten, dass sich dringend etwas an der Luftqualität in den Städten ändern müsse. Immer mehr Schulen, auch in Flandern, schließen sich nun der Freitagsaktion an. An diesem Freitagmorgen haben schon über 40 Schulen demonstriert. Sie wollen bis zu den Kommunalwahlen durchhalten.

