UNe Der Brüsseler Flughafen in Zaventem rechnet in den Osterferien mit einer Rekordzahl an Flugpassagieren: Mehr als 1,3 Millionen Passagiere fliegen in der nächsten Woche ab oder kommen am Flughafen an. Das sind 5 Prozent mehr als letztes Jahr. Dieser Freitag gehört zu den Tagen, an denen am meisten am Flughafen los sein wird.