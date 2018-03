Autor: UNe

UNe Prinz Laurent verliert dieses Jahr 15 Prozent seiner Dotation. Es ist eine einmalige Kürzung und Sanktion gegen den Prinzen wegen unangebrachten Verhaltens. Laurent hatte uniformiert und ohne Zustimmung der Regierung eine Feier in der chinesischen Botschaft besucht. Das Plenum hat diese Strafmaßnahme nun in der Nacht zum Freitag in einer geheimen Abstimmung beschlossen. Zuvor hatte der Prinz noch einen Brief an die Kammer gesandt, indem er um Verrständnis für sein Verhalten bat.