Obwohl sich die N-VA nach rechts drehe, bleibe sie in der breiten Mitte. "Eine Mehrheit, vor allem bei den Grünen Groen und den Christdemokraten CD&V, will, dass die Regierung Migranten auf dem Weg nach Großbritannien Auffang bietet, aber gleichzeitig unterstützt eine große (71%) Gruppe den Vorschlag, dass die Polizei eine Privatwohnung betreten darf, wenn sie vermutet, dass dort Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung sind. 64% ist für die Art und Weise, mit der Theo Francken seine Politik verteidigt." Über diesen Stil könne diskutiert werden.

"Die Politik wird härter kommuniziert als sie ist, aber die Mehrzahl der Wähler basiert sich auf Ersteres." Mit dieser starken Mitteilung schneide die N-VA auch bei anderen Wählern gut ab. So seien 71% der Wähler der Open VLD und 67% der Wähler der CD&V für das in diesen Fällen Eindringen in die Wohnung.

"Ein anderes Beispiel: Die N-VA will Neuankömmlinge eine Erklärung unterschreiben lassen, in der sie die fundamentalen Werte und Normen unserer Gesellschaft akzeptieren. Wer sich nicht integrieren will, kann abgeschoben werden."

"Wer innerhalb eines Jahres keinen Einbürgerungskurs folgen möchte, nicht arbeiten will oder im Strafregister aufgeführt wird, kann ausgewiesen werden."

"Wie viele Bürger sind nicht hierfür zu finden?", fragt sich Professor Devos. "Sind sie alle rechts?"

Es gebe noch mehr Leute, die in etwa so denken wie die N-VA. Doch weil die N-VA es meistens ausdrücklich ausspreche, scheine die Konkurrenz, die auch auf die Mitte abziele, zur Nachahmung verdammt. "Auf der Suche nach einem Profil, das mehr ist als anders sein als die N-VA."