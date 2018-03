Autor: UNe

UNe Die belgische Regierung hat an diesem späten Dienstagnachmittag entschieden, dass auch Belgien nach dem Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien einen russischen Diplomaten ausweist. Premier Michel, der erst Ende Januar in Moskau war, hatte am Mittag in diesem Zusammenhang noch zur Vorsicht aufgerufen.