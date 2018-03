Autor: UNe

UNe Wären heute föderale Wahlen in Belgien, würden die französischsprachigen Liberalen und Sozialisten wieder ganz oben mitmischen. Das geht aus dem Politbarometer hervor, das VRT NWS, De Standaard, RTBF und La Libre Belgique in Auftrag gegeben haben. Die linksextreme PTB, die in der letzten Umfrage im Oktober noch außergewöhnlich gut abschnitt, schneidet vergleichsweise etwas schlechter ab, die französischsprachige CDH scheint, wieder anzuziehen.