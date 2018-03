Das Verteidigungsministerium hat unterdessen bestätigt, dass die Mehrzahl der F-16-Maschinen höchstens 30 Jahre alt ist.

Karolien Grosemans von den flämischen Regionalisten N-VA und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses behauptete in einer Debatte in "De zevende Dag" an diesem Sonntagmorgen, dass die F-16 schon 40 Jahre als seien und ersetzt werden müssten. Das wiederum führte zu einer heftigen Diskussion mit dem Vorsitzenden der S.PA, John Crombez.

Verteidigungsminister Steven Vandeput wies daraufhin, dass nicht nur das Alter eine Rolle beim Entschluss, die F-16 zu ersetzen, spiele, sondern auch die Zahl und die Art der Flugstunden. Ihm zufolge beliefen sich die Kosten, will man die Lebensdauer der heutigen Maschinen verlängern, auf bis zu 2,2 Milliarden Euro.