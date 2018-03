"Von jetzt ab werden unsere Hauptstadt und die wichtigsten Entscheidungszentren der EU und NATO direkt mit dem wichtigsten finanziellen Drehkreuz in Asien verbunden sein. 4 Direktflüge in der Woche sind geplant. Die Gesamtzahl der direkten Verbindungen mit China beläuft sich derzeit auf 4 und schon bald rechnen wir mit einer weiteren", heißt es in einer Pressemitteilung des Außenministeriums an diesem Sonntag.

Am Dienstag war bereits eine Verbindung mit einer anderen chinesischen Stadt, Shenzhen, aufgenommen worden. Es ist die dritte chinesische Verbindung der Gesellschaft Hainan, nach Peking und Shangai. Jetzt kommt dort also auch noch Hongkong hinzu.

Rund 50.000 Belgier reisen jährlich zwischen Brüssel und Hongkong. Bislang war noch keine Direktverbindung angeboten worden.