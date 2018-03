Am 25. Mai 2018 ist es soweit, dann tritt die Datenschutz-Grundverordnung in Kraft. Mit der Verordnung werden EU-Datenschutzvorschriften reformiert. Künftig müssen Behörden, Unternehmen, und Vereinigungen in ganz Europa eindeutig angeben, welche Daten ihrer Kunden sie speichern.

Unternehmen dürfen Ihre persönlichen Daten wie Ihre Adresse, was Sie im Supermarkt einkaufen oder Daten zu ihrer Krankenakte nicht einfach sammeln und Dritten weitergeben. Das ist streng geregelt.

So müssen Ihnen Organisationen einfach und verständlich erklären, wie sicher und sorgfältig sie mit Ihren Privatdaten umgehen und wie sie personenbezogene Daten schützen. Die Organisationen müssen also angeben, weshalb Sie die Daten benötigen, wie Sie sie nutzen und wie lange Sie beabsichtigen, diese aufzubewahren.

Sie selbst wachen über ihre Daten und können darüber bestimmen. Wer Ihre Daten verarbeiten möchte, muss explizit Ihre Zustimmung hierfür einholen. Sie dürfen auch stets eine Anpassung oder Löschung ihrer Daten fordern.

Unternehmen oder Organisationen, die gegen die Regeln verstoßen, riskieren hohe Geldstrafen. Diese können sich auf bis zu 20 Millionen Euro belaufen.