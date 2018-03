Der Richter des Obersten Gerichtshofes erließ erneut Haftbefehl gegen Puigdemont und vier seiner ehemaligen Minister, die sich in Belgien aufhalten. Auch gegen die Generalsekretärin der linken Separatistenpartei ERC, Marta Rovira, erließ der Richter einen internationalen Haftbefehl. Rovira hatte sich am Freitag geweigert, vor Gericht zu erscheinen. Spanischen Medien zufolge halte sie sich in der Schweiz auf.