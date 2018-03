Der Vizepremier und Wirtschaftsminister Kris Peeters ist zufrieden mit dem Ergebnis der Einigung: "Der Haushalt ist strukturell im Lot, ohne dass wir Einsparungen bei den Sozialleistungen durchführen müssen. Außerdem stellen wir 80 Mio. Euro zusätzlich für die Bekämpfung von Armut zur Verfügung. Eine Steuersenkung für den elektronischen Handel wird ebenfalls durchgeführt. Hierfür hatte ich schon letzten Sommer plädiert. Wir machen unser Land dadurch im Bereich des E-Comerce genauso wettbeswerbsfähig wie die Nachbarländer. Daneben wird der Wettbewerbsnachteil bei der Vermietung von Lagerraum gegenüber unseren Nachbarn abgebaut. Das sind gute Nachrichten für den Logistiksektor."

Weiter betonte Peeters: "Schließlich unterstützen wir den Agrar- und Gartenbausektor, indem wir ein Carry back-System einführen." Steuerliche Verluste können dadurch mit Gewinnen in den letzten drei Steuerjahren verrechnet werden (carry back), was zur Steuerrückerstattung führt: "Verluste infolge widriger Wetterbedingungen können in der Körperschafts- oder Einkommensteuer mit Gewinnen der letzten drei Jahre verrechnet werden."