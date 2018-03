Bei der Umfrage von Test-Aankoop sprachen sich 66 Prozent für die Einführung von Pfandflaschen aus. Knapp 90 Prozent der Befragten erklärte sich bereit, Dosen oder Flaschen gegen Pfand in den Supermarkt zurückbringen zu wollen. 82 Prozent findet zudem, dass Abfall ein großes Problem in seiner oder ihrer Region darstellt.

Dass sich die Ergebnisse von früheren Untersuchungen durch Fost Plus, FEVIA und Comeos unterscheiden - darin schienen nur 22 Prozent der Befragten für Pfandflaschen zu sein - liege laut Test-Aankoop an der Fragestellung. "In der Umfrage, die im Auftrag des Sektors durchgeführt wurde, wurden die Befragten jedenfalls vor die Wahl gestellt: Blaue Plastiktüte oder Pfandflaschen? Natürlich gibt es sehr viel weniger Verbraucher, die von einem funktionierenden System Abstand nehmen wollen."

Doch dieses System verhindert nicht, dass sich der Müll weiterhin an unseren Straßenrändern und in unseren Straßen ansammelt, so die Verbraucherorganisation. "Die Menschen sind es leid, Sonntags entlang zugemüllter Straßenränder und auf Pfaden zu joggen, auf denen sich leere Dosen und Flaschen stapeln."

Das müsse sich ändern. Am besten gelinge das nach dem Bottom-up-Prinzip, also von unten nach oben. Man müsse in der Gemeinde beginnen, sagt Test-Aankoop. "Sie, lieber Herr Bürgermeister, tragen jedenfalls das Gros der Kosten und Sie wissen so gut wie kein anderer, was Ihre Einwohner am meisten ärgert... Fragen Sie sich manchmal, warum kein Eisen oder Kupfer zwischen dem ganzen Müll liegen bleibt? Was Geld einbringt, ist kein Müll mehr, sondern wird zu Material und Geld wirft niemand weg."