A.Kockartz Die Gedenkzeremonie für die Opfer des Anschlags auf den Nationalflughafen in Zaventem am 22. März 2016 verlief am Donnerstagmorgen nicht unbedingt dem Anlass entsprechend. Technische Probleme mit der Tontechnik sorgten dafür, dass die Anwesenden über den Ablauf der Veranstaltung im Ungewissen blieben.