Letztendlich einigte sich der Kammervorsitz mit den Fraktionschefs auf einen Ad hoc-Ausschuss, der zu diesem Zweck ins Leben gerufen wurde und der am Mittwoch tagte. Dieser Ausschuss besteht aus 13 Mitgliedern, jeweils mit Rederecht.

Mit einiger Verspätung erreichte Prinz Laurents‘ Anwalt am Morgen im Parlament. Sofort beklagte sich Anwalt Laurent Arnauts darüber, dass das Dossier unvollständig sei und dass Emails von Premier Charles Michel (MR) fehlen würden, die besagen, dass sein Mandant mit einer Sanktion einverstanden sei, solange diese proportional sei. Zudem, so der Anwalt, habe man bereits die Dotation des Prinzen gekürzt und zwar um 15 % und ohne Mitwissen des Parlaments. Die Überweisung der Dotation des Prinzen sei am 1. Januar 2018 erfolgt und zwar mit Kürzung.

Nicht zuletzt bezweifelte Anwalt Arnauts die Zuständigkeit des Parlaments, denn dieses sei befangen und nicht neutral und deshalb könne eine Sanktion durch den Europäischen Menschenrechtshof angefochten werden, zumal hier im Parlament das Unschuldsvermuten gegenüber dem Prinzen nicht eingehalten werden könne.

Finger verbrennen?

Nach den Ausführungen des Verteidigers von Prinz Laurent zogen sich die Mitglieder des Ad-hoc-Ausschusses zur Beratung zurück. Hier soll alles ganz genau juristisch „abgeklopft“ werden, denn niemand will sich hier die Finger verbrennen, hieß es dazu am Mittwochnachmittag in den Gängen des Parlaments. Prinz Laurent und sein Anwalt seien „schlaue Füchse“, die ihren juristischen Kampf weiterführen werden, sei es vor einem belgischen Zivilgericht oder bei der EU-Justiz.