Laut unseren Kollegen des frankophonen Rundfunks RTBF sagte der Direktor des Unternehmens den Journalisten der kosovarischen Nachrichtenwebseite Insajderi am Telefon wortwörtlich: „Ich werde euch mit einer Axt in Stücke hacken. Ich mache euch kalt. Behaltet gut, was ich sage. Ich werde eine Kalaschnikow nehmen und euch alle ermorden.“

Die Redakteure der Webseite Insajderi hatten im Fall Veviba recherchiert, nach dem zwei Lieferungen des belgischen Fleisch-Unternehmens an Euro-IDA im Kosovo verdorbenes Fleisch enthielten, das die kosovarischen Lebensmittelbehörden an der Grenze entdeckt hatten.

Sie gingen davon aus, dass das Unternehmen Fleisch, dass über dem Verfallsdatum war, weiterverarbeitet. Nach einer Meldung der RTBF zeigten die derart bedrohten Journalisten den Euro-IDA-Direktor umgehend an.