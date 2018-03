Fachleute aber halten nicht viel davon, denn moderne Maschinen würden Belgien weiter als vertrauenswürdigen Nato-Partner gelten lassen. Nichtsdestotrotz bleibt das Thema politisch heiß diskutiert. SP.A-Parteichef John Crombez (kl. Foto) legte am Dienstagabend in der VRT-Politsendung „De afsprak“ („Die Verabredung“) eine armeeinterne Email vor, in der auch Oberst Van Pee als Empfänger aufgeführt ist. Dieser teilte gegenüber der VRT-Nachrichtenredaktion mit, dass „er Schuldig plädiere wegen des Erhalts einer Email“ und dass „er sich darauf freue, dies im Parlament auch erklären zu wollen.“