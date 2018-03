Belgiens Premierminister Charles Michel (MR) lässt jetzt überprüfen, wer von dem Rapport von Lockheed Martin innerhalb der Regierung oder der Verwaltungen wusste. Der Bericht liegt seit Ende Februar 2017 vor, gelangte aber nicht bis zur Regierung selbst. Michel will wissen, ob dieser Bericht zurückgehalten wurde, um eine Anschaffung von neuen Flugzeugen vorzuschieben.

Der Vorgang kommt jedoch auch vor den Verteidigungsausschuss des belgischen Bundesparlaments. Überall, sowohl in der Opposition, als auch in der Mehrheit, wird hier Transparenz gefordert. Die Frage lautet auch, wer die Studie eigentlich bestellt hat.

Verteidigungsminister Vandeput sagte am Dienstagnachmittag vor dem Ausschuss, er sei mittlerweile der Ansicht, dass der Bericht bei der Armeeführung hängen geblieben sei, was „einen schweren Einschätzungsfehler darstellt.“ Es kann also durch aus sein, dass das „Flottenmanagement“ der Armee oder sogar die Armee- bzw. die Luftwaffenführung Kontakte mit Lockheed Martin hatte. Vandeput will den Vorgang „extern“ untersuchen lassen.