Darauf sollten sich die verschiedenen Nachrichtendienste in Belgien vor allem fokussieren: „Es ist nicht so, dass sich jeder, der irgendwo in einem Gefangenenlager sitzt, sich so einfach quer durch Europa frei bewegen kann. Einige Hebel sehen vor, dass diese Bewegungen beobachtet werden. (…) Wir tun unser Bestes, um darauf eine Sicht zu haben und zu behalten.“

Die von unserem VRT-Kollegen angesprochenen belgischen Frauen wollen unbedingt in ihre Heimat zurückkommen. Fast alle gaben an, ihre gerechte Strafe in Belgien zu akzeptieren, solange es ihren Kindern gut gehe…

Wie diese Haltung einzuschätzen sei, steht gerade hier zur Debatte. Keine einheitliche Linie besteht auch darüber, was überhaupt mit den Angehörigen von ehemaligen IS-Kämpfern passieren soll, falls sie und ihre Kinder tatsächlich zurück nach Belgien kommen sollten.