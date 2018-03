Die Fleisch- und Schlachthofgruppe Verbist ist ursprünglich ein westflämisches Unternehmen, doch seit einigen Jahren befindet sich der Firmensitz in Bastogne (Prov. Luxemburg) bei Veviba. Dieser Umzug brachte der Gruppe einiges an Zuschüssen in Wallonien ein. Doch nach dem Skandal um falsche Etiketten auf Fleischpaketen, die für den menschlichen Verzehr nicht mehr geeignet waren, kündigten alle Großkunden, darunter die meisten Warenhausketten in Belgien, ihre Verträge mit Veviba/Verbist.

Interessant dabei ist, dass Veviba die Anlagen in Bastogne nur betreibt. Besitzer ist das Bundesland Wallonien. Dort sucht man jetzt fieberhaft nach einem Käufer für das Unternehmen. International besteht wohl Interesse, doch in der Wallonie würde man einen Betreiber aus Belgien bevorzugen.

Im Zuge des Veviba-Skandals hat auch das zur Verbist-Gruppe gehörende Unternehmen Lanciers in Rochefort in der Provinz Namür keine Kunden mehr, denn von hier aus wurden ebenfalls viele belgische Supermärkte beliefert. Die 70 Beschäftigten des Unternehmens können aber in Kurzarbeit gehen. Lanciers will aus der Verbist-Gruppe austreten, doch dies verlangt noch einen langen Atem.