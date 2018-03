Massenmigration lasse die Debatte wieder aufleben, so De Wever. "Der Gott des Christentums ist ein gemütlicher Gott geworden: In schwierigen Momenten anwesend, aber im Alltag abwesend. Ein Mensch bestimmt selbst, was er isst und mit wem er schläft. Doch dann taucht Allah auf, der den Alltag regeln will. Das führt zu Spannungen."

"Orthodoxen Juden sind äußerliche Symbole des Glaubens auch sehr wichtig", so De Wever weiter. "Doch sie akzeptieren die Konsequenzen hiervon. Ich habe noch keinen orthodoxen Juden gesehen, der am Schalter in Antwerpen arbeiten will. Das ist der Unterschied. Muslime fordern hingegen ihre Teilhabe mit ihren äußerlichen Religionssymbolen am öffentlichen Leben und im Unterrichtswesen. Das führt zu Spannungen."