Inzwischen hat die Partei der flämischen Regionalisten N-VA zu einer "gründlichen gerichtlichen Untersuchung aufgerufen."

Über den genauen Hergang des Fehlers in dem Betrieb in Olen ist noch wenig bekannt: Ob es sich um einen menschlichen Fehler handelt oder um Betrug, müsse genauer untersucht werden, hieß es am Samstagabend in einer gemeinsamen Mitteilung der Parlamentsabgeordneten Yoleen Van Camp und Renate Hufkens, jeweils stellvertretende Vorsitzende und Mitglieder des Ausschusses für Volksgesundheit im belgischen Parlament.

Die beiden Parlamentarier kritisieren gleichzeitig Belgiens Agentur für Nahrungsmittelsicherheit. Die sollte ihre Rolle genauer nehmen. "Die Kontrollen müssen proaktiver, schneller und gründlicher werden. Außerdem bedarf es dringend einer besseren Kommunikation zwischen den verschiedenen betroffenen Instanzen, aber auch mit den Konsumenten", heißt es noch.

Die N-VA würde die Inspektionsdienste deshalb gerne regionalisieren. "Flandern hat schon bewiesen, dass es gute Arbeit bei der Kontrolle und im Hinblick auf den Tierschutz leistet", so die Parlamentarier.