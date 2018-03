Groen, die Partei, die in der Regierung in der Opposition sitzt, kritisiert das Projekt, bei dem 30 Hektar Bäume gefällt werden sollen. Die geschützten Tierarten könne man nicht einfach so ignorieren. Die Partei bezweifelt zudem die Kompensationsmaßnahmen.

Auch unabhängige Experten für die Waldbewirtschaftung der Genter und der Löwener Univeristät betonen, dass man ältere Wälder nicht so einfach durch die Anlage neuer kompensieren könne.

Ein Waldboden sei einzigartig: Ein neuer Wald könne niemals einen alten ersetzen. Nachforschungen hätten selbst gezeigt, dass die Eingriffe der Römer von vor rund 2.000 Jahren bis heute in den betroffenen Wäldern ihre Spuren hinterlassen hätten. Die Bodenreichtümer seien einfach viel geringer als in den Wäldern, die man in Ruhe gelassen habe, heißt es.

