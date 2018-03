Dieses Alter ist das Mindestalter das die EU in die Waagschale legte. Staatssekretär De Backer verteidigte diese Entscheidung: „Wir dürfen nicht blind sein. Wir sehen derzeit, dass viele Jugendliche über ihr Alter lügen, um doch Zugang zu den sozialen Netzwerken zu bekommen.“ Der Staatssekretär will aber dafür sorgen, dass die Jugendlichen in den Schulen Kurse zum Umgang mit den sozialen Medien und dem Privatschutz erhalten.

Allen Beteiligten ist allerdings klar, dass man unmöglich alle Jugendlichen, die in den sozialen Medien unterwegs sind, kontrollieren kann, um nachzusehen, wie alt sie sind. Hier sind die Anbieter und die Provider in der Pflicht. Sie müssen kontrollieren, wer so alles bei ihnen angemeldet ist. Der belgische Staat werde auf keinen Fall Jugendliche oder deren Eltern belangen, wenn herauskommt, dass zu junge Kinder einen Account haben oder sonst wie im Netz unterwegs sind, so Staatssekretär De Backer.