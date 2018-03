Die FAVV übergab Bundeslandwirtschaftsminister Denis Ducarme (MR), der einen Audit der Behörden angeordnet hat, auch diesen Vorgang in diesem Dossier.

Inzwischen beschäftigt sich auch der Hohe Justizrat in Belgien mit dem Fall, denn hier wird seit Juni 2017 die Staatsanwaltschaft der Provinz Luxemburg in Neufchâteau durchleuchtet.

Hier fällt auf, dass nur 55 % der Planstellen auch besetzt sind. Für kaum einen Abgang kann offenbar hier ein Ersatz gefunden werden.

Quellen der Redaktion der flämischen Tageszeitung De Morgen sagen, dass dies an der Leitung der Staatsanwaltschaft liege. Diese habe keine Vision und würde schlecht kommunizieren. Aus diesem Grunde würden reihenweise Mitarbeiter demotiviert den Justizpalast in Neufchâteau in Richtung besserer Beschäftigung verlassen, ohne ersetzt zu werden… Dass aus diesem Grunde ein Lebensmittelskandal nicht behandelt werden kann, ist ein weiterer Skandal.