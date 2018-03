Nach Angaben von Brussels Studies haben im vergangenen Jahr etwa 39.000 Bürger die Hauptstadt in Richtung Stadtrand oder einem anderen Bundesland verlassen. Im Gegenzug seien knapp 24.400 Flamen oder Wallonen nach Brüssel gezogen. Dass die Bevölkerungszahl in der belgischen Hauptstadt dennoch steigt, liegt in erster Linie an der Einwanderung und daran, dass viele jüngere Familien wieder mehr Kinder kriegen, so Sarah De Laet, Geografin an der Freien Universität Brüssel (VUB), die an dieser Studie mitgearbeitet hat.