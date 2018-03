Die Frau, die schon zwei Kinder hat, wohnte wegen Beziehungsproblemen wieder bei ihren Eltern. Dort brachte sie ihr drittes Kind während der dritten Februarwoche im Badezimmer zur Welt, tötete es und versteckte die Leiche in einer Dose.

Am Samstag entdeckte ihr Vater das tote Baby. Er benachrichtigte sofort die Polizei. Die Frau wurde inzwischen wegen des Verdachts des Totschlags festgenommen. Am Freitag entscheidet die Justiz, ob sie in U-Haft bleibt.