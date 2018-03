Arbeiten nach Krebs muss möglich sein

Klage hatte die junge Verkäuferin Maaike H. eingereicht, die zwei Jahre lang wegen einer Krebsbehandlung nicht arbeiten konnte. Sie hatte nach Beendigung der Therapie von ihrem Arbeitgeber angepasste Arbeitszeiten in Teilzeit verlangt, erhielt daraufhin aber die Kündigung.

„Endlich kann das Leben seinen gewohnten Gang wieder gehen und dann bekommt man solche einer Ohrfeige“, so Maaike H. Sie ließ die Kündigung nicht auf sich sitzen, wurde aber in erster Instanz abgewiesen. Im Revisionsverfahren urteilte das Arbeitsgericht nun, die Frau werde aufgrund einer „Behinderung“ diskriminiert. Damit bestätigt der Richter, dass die Folgen einer Krebserkrankung als solches anzusehen sind. Deshalb habe der Arbeitgeber entsprechende Maßnahmen treffen müssen, damit die Frau an ihren Arbeitsplatz zurückkehren konnte.