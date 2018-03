Joost Schellenvis vom niederländischen TV-Sender NOS postete am Freitag über seinen Twitter-Account Fotos einer Dusche und einer Umkleidekabine mit der Frage, wo dies sein könnte. Schellenvis unternahm dies im Rahmen seiner Recherchen über ein voyeuristisches Internetforum in seinem Heimatland. Dieses Forum zeigt nicht nur heimlich gemachte Bilder und Videos von nackten Frauen in Saunen, Sporthallen oder Schwimmbädern, sondern auch solche von gehackten Überwachungskameras und aus gestohlenen Handys oder Smartphones.

Anonym veröffentlichen alle möglichen Nutzer dieses Forum Bilder teilweise mit unbekannter Herkunft. Jetzt stellten Personen aus Flandern, die Schellenvis auf Twitter folgen fest, dass zumindest eines dieser Bilder in der Dusche der Umkleidekammer der Sporthalle in der Hochschule Gent aufgenommen worden sein könnte.

Privacy garantieren

Die HO Gent hat daraufhin erst einmal Anzeige gegen Unbekannt erstattet, wie deren Sprecher Johan Persyn gegenüber VRT NWS angab: „Das einzige, was wir tun können, ist Klage einzureichen. Daneben haben wir unsere Aufsichts-Mitarbeiter darum gebeten, alles einmal gut zu überprüfen, um zu sehen, ob nicht irgendwo versteckt Kamers angebracht sind. Sie müssen die Privacy unserer Besucher so weit wie möglich garantieren.“

Zu 100 % sicher ist man sich in der Genter Hochschule nicht sicher, ob eines oder mehrere Bilder das voyeuristischen Internetforums ausgerechnet hier aufgenommen wurden. Genaueres müssen Polizei und Staatsanwaltschaft herausfinden, die bereits entsprechende Ermittlungen aufgenommen haben.