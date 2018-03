Belga

A.Kockartz Die Aufnahmezentren für Opfer sexueller Gewalt in Belgien werden weitaus mehr genutzt als erwartet, wie die flämische Tageszeitung De Morgen in ihrer Samstagausgabe meldet. 2017 waren in einem Pilotprojekt drei solcher Zentren eröffnet worden und zwar in Brüssel, in Gent und in Lüttich.