Die Feststellungen hätten zu einem irreparablen Vertrauensbruch geführt, heißt es in einer Mitteilung von Delhaize. "Die festgestellten Missstände sind inakzeptabel für Delhaize und haben das Vertrauen in alle Unternehmen der Veviba-Gruppe auf unwiderrufliche Weise verletzt. Delhaize macht keine Kompromisse in Sachen Lebensmittelsicherheit und duldet keine Verstöße dagegen", heißt es in der Mitteilung.

Konkret bedeutet das, dass Delhaize die Zusammenarbeit mit Veviba in Bastogne, Adriaens in Zottegem und Lanciers in Rochefort aufkündigt. Mit dem Schlachthof in Izegem, der zur gleichen Gruppe gehört, arbeitete Delhaize schon seit letztem Jahr nicht mehr zusammen, nachdem mehrere Missstände ans Licht gekommen waren.

Die Produkte, die Delhaize vorsorglich schon einmal aus den Regalen genommen hat, werden nicht mehr verkauft. Das Unternehmen ist dabei, Verträge mit neuen Lieferanten auszuhandeln, um den Verkauf von Rindfleisch weiterhin garantieren zu können. Delhaize betont, dass die Kette auch in Zukunft auf belgische Produkte setze.