"Ich hoffe, dass ich hierfür eine große Mehrheit bekomme. Im Unterrichtswesen sind hier natürlich vor allem die Regionen und Gemeinschaften gefragt. Ich rufe deshalb einen flämischen Kollegen auf, meine Resolution auch im flämischen Parlament vorzulegen", betonte Jadin.

Die deutschsprachige Gemeinschaft in Belgien zählt zwar nur rund 80.000 Einwohner, doch "uns gibt es und es ist wichtig, dass in unserem Land jeder gleich behandelt und in gleicher Weise informiert wird."

Es gehe, wie Jadin zugibt, in erster Linie um eine "sybolische Aktion", aber die sei jetzt eben notwendig. Diese Resolution soll zumindest dazu anregen, etwas mehr für die Deutschsprachigen im Land zu tun.