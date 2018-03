Die Geheimoperation “Gallant Phoenix” begann 2015 unter der Leitung des Zentralkommandos amerikanischer Elite-Einheiten. Ziel der Operation ist, möglichst viele Informationen über IS-Kämpfer an der Front einzuholen und auszuwerten. Die Informationen stammen vor allem aus gefundenen Laptops und Handys ausländischer Kämpfer. Insbesondere nach dem Fall von Mosul, im Irak, wurden viele wertvolle Informationen über ausländische Kämpfer sichergestellt.

Die Operation "Gallant Phoenix" ist ein Aufklärungsprojekt des US-Militärs mit Sitz in Jordanien, einem Nachbarland von Syrien und dem Irak. Die Arbeit in Jordanien soll vor allem darin bestehen, große Datenbanken mit sämtlichen Informationen über ausländische IS-Kämpfer in Syrien und im Irak zu analysieren, zu katalogisieren und zu teilen.