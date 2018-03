VRT

A.Kockartz In Veurne in Westflandern ist am Mittwochmorgen eine Frau vor dem dortigen Justizgebäude niedergestochen worden. Die Frau erlag ihren Verletzungen noch am Tatort. Der mutmaßliche Täter, ihr Ex-Mann, flüchtete, konnte kurz nach der Tat verhaftet werden.