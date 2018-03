A.Kockartz/Radio 2-Westflandern Der aus Frankreich stammende Autofahrer, der am vergangenen Wochenende nach einem Unfall seinen getöteten Beifahrer an der E40 bei Ostduinkerke liegen ließ und sich in Richtung seines Heimatlandes aus dem Staub machte, wird vorläufig nicht an Belgien ausgeliefert. Die französische Justiz wird selbst Ermittlungen aufnehmen.