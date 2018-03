Die Gleichstellungs-Einrichtungen in Belgien begrüßen dieses Urteil. Dies ist das erste Urteil in dieser Hinsicht seit Einführung des Anti-Sexismus-Gesetzes vom August 2014. Dieses Urteil könne zu mehr Anzeigen wegen Sexismus führen, heißt es da. Belgiens Staatssekretärin für Chancengleichheit Zuhal Demir (N-VA) reagierte eher zurückhaltend und sagte dazu: „Ich glaube, dass der Effekt des Anti-Sexismus-Gesetzes eher begrenzt ist. Wir müssen an einer Mentalitätsänderung arbeiten.“

Juristen sind der Ansicht, dass der Mann in erster Linie wegen einer ganzen Reihe an Verstößen und Beleidigungen verurteilt worden sei und dass der Sexismus-Vorwurf dabei nicht unbedingt im Vordergrund gestanden habe. Zudem glaube ein Richter eher den Aussagen von Polizisten, als von der einen oder anderen Klägerin.

Seit Bestehen des entsprechenden Gesetzes, das am 3. August 2014 in Kraft trat, gingen in Belgien lediglich 25 derartige Anzeigen ein. Und mit dem hier besprochenen Urteil liegt bisher nur eine einzige Verurteilung wegen Sexismus vor.